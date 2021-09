"Ding Dong! Merrily On High" – Marcus Creed hat ein Programm mit den schönsten Christmas-Carols zusammengestellt, von der Zeit der Tudors bis heute.

Christmas Carols

Christmas Carols gehören in Großbritannien zu Weihnachten wie Plumpudding und Truthahn, Papierkronen und Mistelzweig. In allen Kathedralen und Kirchen werden sie in der Weihnachtszeit gesungen, allen voran in der altehrwürdigen "Chapel of King' s College". Seit 100 Jahren feiert man dort den Weihnachtsgottesdienst am heiligen Abend mit Bibellesungen und vielen Carols, seit 90 Jahren überträgt die BBC diesen Festgottesdienst alljährlich live in Millionen Wohnzimmer. An diese Tradition knüpft das SWR Vokalensemble mit seinem Carol-Singing an.

Interpret: SWR Vokalensemble

Dirigent: Markus Creed

Komponisten: Ord, Parsons, Britten, Howells, Pettman, Wishart, Williams, Gibbons, Taverner, Davies, Ravenscroft, Poston, Byrd, Willcocks, Adès, Holst und Wood

Bestellnummer: SWR19094CD

Titel-Liste

Boris Ord

Adam Lay Ybounden



Robert Parsons

Ave Maria



Benjamin Britten

A Hymn To The Virgin



Herbert Howells

A Spotless Rose



Edgar Pettman

The Angel Gabriel



Peter Wishart

Alleluya, A New Work is Come On Hand



Ralph Vaughan Williams

This is The Truth Sent From Above



Orlando Gibbons

Hosanna To The Son Of David



Anonym

Lully, Lulla, Thow Little Tyne Child



John Taverner

The Lamb



Walford Davies

The Holly And The Ivy



Thomas Ravenscroft

Remember O Thou Man



Elisabeth Poston

Jesus Christ The Apple Tree



William Byrd

This Day Christ Was Born



Herbert Howells

Sing Lullaby



David Willcocks

Tomorrow Shall Be My Dancing Day



Thomas Adès

The Fayrfax Carol



Gustav Holst

In The Bleak Midwinter



Charles Wood

Ding Dong! Merrily On High