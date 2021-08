Claudia Jane Scroccaro ist eine italienische Komponistin für Instrumental- und elektroakustische Musik. Als DAAD-Stipendiatin absolviert sie derzeit ihr Konzertexamen im Fach Komposition an der HMDK Stuttgart bei Marco Stroppa. Des Weiteren besuchte sie Meisterkurse u. a. bei Philippe Leroux, Franck Bedrossian und nahm mit ihrem Werk "I sing the body Electric, für Kontrabass und Elektronik" am IRCAM Cursus 2019/20 teil. Ihre Werke wurden bereits in Europa und Amerika von renommierten Ensembles aufgeführt. Darüber hinaus war sie Composer in Residence für das Music Innovation and Science Centre in Vilnius (2016) und für das Carte Blanche Programm der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt (2018).