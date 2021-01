Englische Weihnachtsmusik aus neun Jahrhunderten mit dem SWR Vokalensemble. Dirigent: Marcus Creed. Livemitschnitt aus der evangelischen Kirche Stuttgart-Gaisburg vom 1. Dezember 2018.

Programm

Boris Ord

Adam lay ybounden

Robert Parsons

Ave Maria

Benjamin Britten

A hymn to the virgin

Herbert Howells

A spotless rose

Peter Wishart

Alleluya, a new work is come on hand

Ralph Vaughan Williams

This is the truth sent from above

Orlando Gibbons

Hosanna to the son of David

John Taverner

The lamb

Walford Davies

The holly and the ivy

Thomas Ravenscroft

Remember o thou man

Elisabeth Poston

Jesus Christ the apple tree

Herbert Howells

Sing Lullaby

David Willcocks

Tomorrow shall be my dancing day

Thomas Adès

The fayrfax carol

Interpreten

SWR Vokalensemble

Dirigent: Marcus Creed

Download Programmheft

In Großbritannien erzählt man sich, Franz von Asissi sei der Erfinder der Carols. Als das Volk seine traditionellen Feste und Lieder nicht aufgeben wollte für christliche Gottesdienste, in denen es kein Wort verstand, da habe er die Idee gehabt, die biblischen Geschichten als Mysterienspiele in der jeweiligen Landessprache aufzuführen. Die Idee wurde ein beispielloser Erfolg und ließ innerhalb kürzester Zeit eine volkstümliche Religiosität entstehen, mit einem eigenen Repertoire an Liedern, Gesängen und Gebräuchen, die sich in Windeseile in ganz Europa verbreiteten. In Deutschland hat die Reformation die meisten dieser alten geistlichen Volkslieder durch Kirchenlieder ersetzt. In England aber haben sie bis heute Tradition: als Carols, deren Wurzeln oft bis ins Mittelalter zurückreichen und die nicht in der Kirche, sondern auf der Straße oder beim geselligen Musizieren mit Freunden gesungen wurden. Marcus Creed hat einige der schönsten Christmas Carols aus seiner Heimat zusammengestellt.