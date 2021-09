Akademist*innen des SWR Vokalensembles 2021/22

Bengisu Önder stammt aus einer Musikerfamilie und begann mit fünf Jahren Klavierunterricht zu nehmen. Sie studierte zwischen 2013 und 2017 an der Hacettepe Universität in Ankara und schloss es mit Prädikat ab. Sie nahm zwischen 2006 und 2018 an verschiedenen Masterkursen teil und gab Konzerte in der Türkei, in Zypern, Österreich, Polen und Deutschland. 2015 und 2017 war sie Studentin an der FCMU in Warschau und beschäftigte sich intensiver mit Komposition. Im Juli 2019 hatte sie im Rahmen des Sommerfestivals in Stuttgart für Neue Musik die Gelegenheit, mit dem Ascolta Ensemble zusammenzuarbeiten. Im März 2020 und 2021 erhielt sie als repräsentative Studentin der HMDK Stuttgart eine Präsentation im IRCAM Forum Paris. Im Juni 2021 wurde Ihr Stück "In Depth of a Dream" im Rahmen des vom ZKM organisierten Festivals "ne(x)t_generation" aufgeführt. Seit 2018 studiert sie Komposition bei Marco Stroppa an der HMDK Stuttgart.

