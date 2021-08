Theresa Szorek (*1994 in Leverkusen) erhielt ihren ersten Gesangsunterricht bei Camille van Lunen, die schnell zu ihrem ersten Verbindungspunkt zu zeitgenössischer Musik wurde. Ihr Schulmusikstudium in Lübeck führte sie als Erasmusstudentin an die Akademia Muzyczna in Krakau, wo sie 2015 in der Klasse von Marcin Wolak sang. Seit 2017 studiert Szorek an der HMDK Stuttgart in der Klasse von Angelika Luz im Master Neue Musik Gesang und wirkt als Sopranistin und Dramaturgin in zahlreichen Projekten mit.

