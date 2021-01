per Mail teilen

Aus der Basilika St. Kastor in Koblenz. Konzertmitschnitt vom 5. Juli 2016.

Programm

Einojuhani Rautavaara

Canticum Mariae virginis (1978)

Edvard Grieg

To religiøse Kor (Zwei geistliche Chöre)

1. Blegnet, Segnet! (An der Bahre einer jungen Frau) / 2. Ave Maris stella (1898)

Einojuhani Rautavaara

Orpheus singt – Drei Sonette von Rainer Maria Rilke für gemischten Chor a cappella

1. Da stieg ein Baum … / 2. Und fast ein Mädchen wars … / 3. Ein Gott vermags ...

Jean Sibelius

Rakastava (Der Liebende) für gemischten Chor

1. Miss’ on, kussa minun hyväni (Wo ist meine Gute?) / 2. Armahan kulku (Der Gang der Liebsten) / 3. Hyvää iltaa lintuseni (Guten Abend, mein Vögelchen)

Kaija Saariaho

Nuits, adieux (Nächte, Abschiede) für gemischten Chor und vier Solisten

Einojuhani Rautavaara

Canción de nuestro tiempo (Lied unserer Zeit) nach Texten von Federico García Lorca für gemischten Chor

1. Fragmentos de Agonía (Fragmente der Todesangst) / 2. Meditacíón primera y última (Erste und letzte Meditation) / 3. Ciudad sin sueño – Nocturno del Sarajevo (Schlaflose Stadt – Nachtstück aus Sarajewo)

Interpreten

SWR Vokalensemble

Dirigent: Marcus Creed

Klanglandschaften von Orten, wo die Sonne niemals untergeht: Für ihre nordische Sommernacht haben Marcus Creed und das SWR Vokalensemble Stuttgart Lieder von Sehnsucht und Liebe, Klänge von strahlender Leuchtkraft und bewegender Fahlheit, Psychogramme der Einsamkeit zusammengetragen.