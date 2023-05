per Mail teilen

Auf dem Weg zu einer eigentlich unmöglichen Uraufführung wurde im SWR-Funkstudio auf Hebräisch geflüstert, gemurmelt und – wenn es der Komponist will – auch mal ein Ton gezielt "verunreinigt". Das SWR Vokalensemble und der Dirigent Rupert Huber haben in nur fünf Wochen ein Werk einstudiert, das lange Zeit quasi als unaufführbar gegolten hatte: Claus-Steffen Mahnkopfs "voiced void" wurde am 3.2., beim ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart aus der Taufe gehoben.