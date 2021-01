Den Mund beim Singen aufmachen – klingt eigentlich selbstverständlich. Doch Wakako Nakaso vom SWR Vokalensemble erklärt uns, warum dies für japanische Sänger gar nicht immer so einfach ist. Die Sopranistin, deren Vorname "friedliches, singendes Kind" bedeutet, wuchs in Japan in einer katholischen Familie auf und ist durch die Musik in zwei sehr unterschiedlichen Kulturen zuhause. mehr...