Das Weihnachtskonzert 2014 des SWR Vokalensembles

Programm

Sven-David Sandström

Laudamus te

Anonymus

Verbum Patris Humanatur

There Is No Rose

Alleluia – A Nyme Werk

Benjamin Britten

Ceremony of Carols für Frauenchor und Harfe

1. Procession / 2. Wolcum Yole! / 3. There is no Rose / 4a. That yonge child / 4b. Balulalow / 5. As dew in Aprille / 6. This little Babe / 7. Interlude / 8. In Freezing Winter Night / 9. Spring Carol / 10. Deo Gracias / 11. Recession

Heinrich Kaminski

Drei Weihnachtliche Liedsätze

Maria durch ein Dornwald ging / Laßt uns das Kindlein wiegen / Joseph, lieber Joseph mein

Arvo Pärt

Sieben Magnificat-Antiphonen

O Weisheit / O Adonai / O Spross aus Isais Wurzel / O Schlüssel Davids / O Morgenstern / O König aller Völker / O Immanuel

Francis Poulenc

Quatre motets pour le temps de Noël

O magnum mysterium / Quem vidistis pastores dicite / Videntes stellam / Hodie Christus natus est

Interpreten

SWR Vokalensemble

Dirigent: Marcus Creed

Download Programmheft

Engelschöre, Wiegenlieder, Marienhymnen – die Themen der Weihnachtslieder sind in allen Ländern Europas ähnlich, und doch klingt Weihnachten überall anders. Marcus Creed und das SWR Vokalensemble Stuttgart haben für ihr Weihnachtsprogramm 2014 weihnachtliche Chormusik aus Schweden, England, Frankreich, Deutschland und dem Baltikum ausgewählt.