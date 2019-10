Bei einer Probe im Jahr 2018 hatte sich Yuval Weinberg "ein bisschen verliebt" in das SWR Vokalensemble, und auch die Sängerinnen und Sänger waren sofort von dem jungen Dirigenten eingenommen. Mit der Vertragsunterzeichnung am 24. Oktober 2019 ist es nun auch amtlich: Ab der Spielzeit 2020/21 wird Yuval Weinberg Nachfolger von Marcus Creed als Chefdirigent des SWR Vokalensembles und damit jüngster Künstlerischer Leiter eines ARD-Klangkörpers. Als Gastdirigent wird Yuval Weinberg bereits Mai/Juni 2020 in drei Konzerten in Speyer, Stuttgart und Paris mit dem SWR Vokalensemble zu erleben sein.

Chormanagerin Cornelia Bend, SWR-Intendant Kai Gniffke und Yuval Weinberg bei der Vertragsunterzeichnung am 24.10.2019 SWR Alexander Kluge

Mit den Sängerinnen und Sängern hat sich gleich bei der ersten Probe eine große Verbundenheit eingestellt. Sie haben unendliche Fähigkeiten, atmen zusammen wie ein Organismus, und ich freue mich darauf, zusammen mit ihnen höchstes musikalisches Niveau auf die Bühne zu bringen. Unsere Aufgabe ist, erfinderisch zu sein und diese Kunst zu teilen: mit neuen Konzepten und neuen Wegen, Menschen für Vokalmusik zu begeistern. Yuval Weinberg

Zur Person

Yuval Weinberg wurde 1990 in Tel Aviv geboren und studierte Chordirigieren bei Jörg-Peter Weigle an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin und bei Grete Pedersen an der Norwegischen Musikhochschule. Begonnen hatte er seine Ausbildung in den Fächern Orchesterdirigieren und Gesang an der Buchmann-Mehta Musikhochschule der Universität Tel Aviv.

Yuval Weinberg ist seit Sommer 2019 erster Gastdirigent vom "Det Norske Solistkor" in Norwegen und künstlerischer Leiter des europäischen Ensembles EuroChoir. Regelmäßig arbeitet er u. a. mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks zusammen. Von 2015 bis 2017 war er Dirigent des Osloer Kammerchors NOVA und des Nationalen Jugendchors in Norwegen. Yuval Weinberg ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und war Stipendiat und Finalist des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats.