Aus der Gaisburger Kirche in Stuttgart

Livestream: Weihnachtliche Chormusik mit dem SWR Vokalensemble Das SWR Vokalensemble singt Chorwerke von Močnik, Gallus und Reger. Dirigentin: Martina Batic. Im Livestream ab 20 Uhr.

Programm

Damijan Močnik

Acclamatio | Janez, pusti konjičke | Je eno dete rojeno | Christmas Lullaby | Sacra religio | Geburtsnacht

Jacobus Gallus

Mirabile mysterium | Hodie Christus natus est

Max Reger

Es kommt ein Schiff geladen | Unser lieben Frauen Traum | Vom Himmel hoch | Schlaf mein Kindelein | Lobt Gott, Ihr Christen | In dulci jubilo

Interpreten

SWR Vokalensemble

Martina Batic

Martina Batic Janez Kotar

Martina Batic, die junge Chefin des Chœur de Radio France, gibt ihr Debüt beim SWR Vokalensemble. Passend zur Jahreszeit hat sie weihnachtliche Chormusik aus ihrer slowenischen Heimat ausgewählt: hinreißende Renaissancemotetten aus der Feder des in Slowenien geborenen Jakob Hähnchen, der unter dem Namen Jacobus Gallus zu Lebzeiten genauso berühmt war wie sein Zeitgenosse Orlando di Lasso. Dazu neue Chorwerke von Damijan Močnik, der für viele professionelle Kammerchöre in Slowenien und Skandinavien komponiert und mit seiner überirdisch schönen, postmodernen Musiksprache bei den internationalen Chorwettbewerben als Geheimtipp gehandelt wird. Deutschsprachige Weihnachtslieder in aparten Sätzen von Max Reger schlagen die Brücke in diesem Dialog der Kulturen.

