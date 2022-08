Currentzis LAB mit Patricia Kopatchinskaja und Helmut Lachenmann

per Mail teilen

Teodor Currentzis im Gespräch mit Patricia Kopatchinskaja und Helmut Lachenmann. Livemitschnitt in der Stuttgarter Liederhalle vom 15.9.2020.

Am 15. September 2020 begrüßte Teodor Currentzis als Gäste die Geigerin Patricia Kopatchinskaya, die als Artist in Residence dieser Spielzeit eine besondere Farbe verleihen wird, und den Komponisten Helmut Lachenmann, dessen Werk "… zwei Gefühle …", Musik mit Leonardo das SWR Symphonieorchester beim anschließenden Abokonzert spielte. Sehen Sie das Currentzis-LAB in voller Länge.