Auf dem Programm des diesjährigen Eröffnungskonzert der Donaueschinger Musiktage standen Uraufführungen von Matthew Shlomowitz, Michael Pelzel und Simon Steen-Andersen. Dabei kam nicht nur wie gewohnt das SWR Symphonieorchester zum Einsatz, sondern auch das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio und erstmals auch die SWR Big Band. Die Gesamtleitung hatte Emilio Pomàrico.

Programm

Matthew Shlomowitz

Glücklich, Glücklich, Freude, Freude für Tasteninstrument und Orchester

(Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR)

Michael Pelzel

Mysterious Benares Bells für Orchester mit Elektronik

(Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR mit freundlicher Unterstützung von Pro Helvetia)

Simon Steen-Andersen

TRIO für Orchester, Bigband, Chor und Video

(Uraufführung / Kompositionsauftrag des Dänischen Rundfunks und des SWR)

Interpreten

Mark Knoop, Tasteninstrumente

SWR Big Band (Thorsten Wollmann, Dirigent)

SWR Vokalensemble (Michael Alber, Dirigent)

SWR Experimentalstudio

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Emilio Pomàrico

Bilder zum Eröffnungskonzert

Zum Programm

Wer heute für Orchester komponiert, der denkt die Geschichte des Orchesters immer mit. Wie ist das Orchester entstanden? Welchen Symbolgehalt hat die Musikergemeinschaft? Wie sind die großen Orchesterwerke vergangener Jahrhunderte gemacht? Die Antworten auf diese Fragen fallen freilich immer wieder anders und überraschend aus. Es können ironische und entlarvende Werke sein wie in "Glücklich Glücklich Freude Freude" des australischen Komponisten Matthew Shlomowitz. Michael Pelzel hingegen arbeitet mit dem SWR Experimentalstudio an Möglichkeiten, den Klang zu entgrenzen und aufzulösen. Simon Steen-Andersen schließlich konfrontiert das Orchester des Rundfunks, aber auch seinen Chor und seine Bigband mit ihren historischen Vorläufern mit Aufnahmen aus dem Fernseharchiv des SWR.

