Livestream: Currentzis LAB – Öffentliche Orchesterprobe

Datum: Mittwoch, 18. Januar 2023

Ort: Beethovensaal

Liederhalle

Stuttgart

70174 Stuttgart

Öffentliche Probe: Teodor Currentzis arbeitet mit dem SWR Symphonieorchester am 2. Satz von Dmitrij Schostakowitschs Sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65.

SWR Symphonieorchester

Teodor Currentzis mit dem SWR Symphonieorchester beim Currentzis-LAB am 7.9.2021 in der Stuttgarter Liederhalle SWR

Das Currentzis LAB am 18. Januar findet als öffentliche Orchesterprobe im Beethoven-Saal der Liederhalle Stuttgart statt. Teodor Currentzis erarbeitet am Pult des SWR Symphonieorchesters den zweiten Satz aus der achten Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch. Die Achte entstand während des Zweiten Weltkriegs zwischen Juli und September 1943 und wurde am 4. November vom Staatlichen Sinfonieorchester der UdSSR unter der Leitung des Widmungsträgers Jewgenij Mrawinskij in Moskau uraufgeführt. "Die philosophische Konzeption dieser Sinfonie ist in wenigen Worten ausgedrückt: Alles, was dunkel und schändlich ist, wird zugrunde gehen; alles, was schön ist, wird triumphieren. In dieser Sinfonie werden keine konkreten Ereignisse beschrieben, sie drückt meine Gedanken und Erfahrungen aus. Sie enthält viele innere Konflikte, sowohl tragische als auch dramatische, aber insgesamt ist es ein optimistisches, lebensbejahendes Werk", so der Komponist. Den zweiten Satz (Allegretto) beschreibt Schostakowitsch als "einen Marsch mit Elementen eines Scherzos".

