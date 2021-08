per Mail teilen

Livestream ab 19 Uhr auf SWRClassic.de

Datum: Dienstag, 7. September 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Beethoven-Saal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Lageplan Eintritt: frei Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100



https://swrservice.de/swr-classic Informationen Programm: Livestream ab 19 Uhr exklusiv auf SWRClassic.de.



Currentzis-LAB: Öffentliche Probe mit dem SWR Symphonieorchester Mitwirkende: Teodor Currentzis

SWR Symphonieorchester

Teodor Currentzis, Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters SWR Klaus Mellenthin - Klaus Mellenthin

Chefdirigent Teodor Currentzis liegen die "LABs" besonders am Herzen, da er in ihnen seine musikalischen Ideen und Gedanken zu ausgewählten Werken der bevorstehenden Konzertprogramme mit einem interessierten Publikum teilen kann. Dabei sind die LABs durchaus unterschiedlicher Gestalt: Mal finden sie als eine Art "Masterclass" mit jungen Dirigent*innen oder Solist*innen statt, mal im Dialog mit Komponist*innen oder Musikspezialist*innen, oder aber Teodor Currentzis taucht gemeinsam mit zwei Pianisten in die Tiefen einer Komposition ein.

Im ersten Currentzis LAB der Saison 2021/2022 lädt Teodor Currentzis zu einer offenen Orchesterprobe mit dem SWR Symphonieorchester ein. Currentzis wird sich voraussichtlich mit der fünften Sinfonie von Sergej Prokofjew beschäftigen und in der Probenarbeit mit dem SWR Symphonieorchester Aspekte dieses faszinierenden Werks beleuchten.

Dauer: ca. 90 min

In englischer Sprache

Kartenreservierung

Der Eintritt zu diesen exklusiven Veranstaltungen mit Teodor Currentzis ist frei, allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl Plätze. Kostenlose Tickets gibt es beim SWR Classic Service.