Alexandre Kantorow: Kopf oder Zahl? Bauchgefühl!

"He can do anything", schwärmt Teodor Currentzis über ihn. Alexandre Kantorow springt spontan für den erkrankten Vadym Kholodenko ein und spielt Brahms' Klavierkonzert Nr. 2 – das Stück, mit dem er 2019 den renommierten Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen hat. Was ist sein Trick? Wir haben mit dem französischen Pianisten darüber gesprochen, wie er gute Entscheidungen trifft und wie er das Klavier zum Singen bringt.

Live ist Alexandre Kantorow im Konzert mit dem SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Teodor Currentzis am 21. Januar ab 20 Uhr zu sehen, im Videostream auf SWRClassic.de.