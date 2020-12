Ein Live-Konzert kann es in diesem Jahr Corona-bedingt leider nicht geben, dafür hat Chefdirigent Teodor Currentzis Konzertaufnahmen des SWR Symphonieorchesters zusammengestellt und führt gemeinsam mit Thomas Gottschalk durch das Programm. Mit dabei ist Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja.

Programm

Sergej Rachmaninow

Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

1. Satz: Largo – Allegro moderato

2. Satz: Allegro molto

3. Satz: Adagio



Dmitri Kourliandski

the riot of spring for tape and orchestra



Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia à 10 D-Dur. Suite für Streicher und Basso continuo

Das ARD-Silvesterkonzert ist üblicherweise der mediale Höhepunkt der Klassik im Jahr. Auf dieses Ereignis haben sich der SWR und vor allem die Musiker:innen des SWR Symphonieorchesters in diesem Jahr besonders gefreut. Angesichts der sich dramatisch entwickelnden Pandemielage in Europa und in Deutschland, des hohen Infektionsrisikos und der daraus resultierenden behördlichen Maßnahmen mussten auch diese Pläne geändert werden.

ARD und SWR haben sich schweren Herzens darauf verständigt, in diesem Jahr kein Live-Konzert zu produzieren, sondern das Jahr 2020 mit neu zusammengestellten Konzertaufnahmen des SWR Symphonieorchesters unter seinem Chefdirigenten Teodor Currentzis ausklingen zu lassen. Den Zuschauer:innen im Ersten wird damit ein hochkarätiges Programm geboten, das in seiner Vielfalt und emotionalen Tiefe großen Spielraum für eigene Reflektionen bietet, auf das vergangene, schwierige Jahr zurückzublicken und auch mit Hoffnung vorauszuschauen.

Interpreten

Patricia Kopatchinskaja, Violine

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Teodor Currentzis