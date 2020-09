per Mail teilen

Was sagen Augen, Gesicht und Hände von Teodor Currentzis, wenn er dirigiert? DIE Koryphäe auf dem Gebiet der Körpersprache, Professor Samy Molcho, hat es uns verraten …

Samy Molcho machte sich einen Namen als Pantomime, Tänzer und Regisseur. Mit seinen Büchern über Körpersprache erlangte er weltweite Bekanntheit, zu diesem Thema gibt er Seminare und hält Vorträge. 1936 in Tel Aviv geboren, lebt er seit 1960 in Wien. Dort haben wir ihn besucht und wollten von ihm wissen, was er als Fachmann für die Deutung von Gestik und Mimik aus Teodor Currentzis' Dirigat herauslesen kann.