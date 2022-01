Zu Besuch bei Vadym Kholodenko

"Ich hätte fast die Küche angezündet", lacht Vadym Kholodenko, als er sich an seine ersten Experimente am Herd erinnert. Inzwischen ist der Pianist beim Kochen mehr als entspannt. Und am Klavier hat er wie erwartet alles im Griff, haben wir bei unserem Hausbesuch in seiner Wahlheimat Luxemburg festgestellt. In der Saison 2021/2022 ist Vadym Kholodenko Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester, das erste gemeinsame Konzert ist für Anfang 2022 geplant.

Termine: Vadym Kholodenko & SWR Symphonieorchester

20.-23. Januar 2022

Brahms, Klavierkonzert Nr. 2

Teodor Currentzis, Dirigent



19.-21. März 2022

Kammermusik von Dvořák und Fauré



5., 6., 8. Mai 2022

Beethoven, Klavierkonzert Nr. 5

Lionel Bringuier, Dirigent



23.-25. Juni 2022

Rachmaninow, Rhapsodie über ein Thema von Paganini

Dima Slobodeniouk, Dirigent