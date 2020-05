per Mail teilen

Nicolas Altstaedt musiziert mit Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters Werke von Haydn, Ligeti und Veress. Produktion im Funkhaus Stuttgart vom 7./8. Mai 2020.

Play and conduct: Nicolas Altstaedt

Eigentlich hätten der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt und das SWR Symphonieorchester die traditionelle "Orchesterakademie" bei den diesjährigen Schwetzinger SWR Festspielen miteinander bestreiten sollen, doch die Coronakrise machte dem Auftritt einen Strich durch die Rechnung. Glücklicherweise kam die musikalische Begegnung doch noch zustande, bei einer spontan organisierten Produktion im Stuttgarter Funkstudio, in kleiner Besetzung und mit gebührendem Abstand zwischen den Musiker*innen. Nicolas Altstaedt, amtierender Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester, tritt dabei als Solist und auch als Dirigent in Erscheinung.

Programm

Joseph Haydn

Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur Hob. VIIb:1

György Ligeti

Ramifications für 12 Solostreicher

Sándor Veress

Vier transsylvanische Tänze für Streichorchester

Interpreten

Nicolas Altstaedt, Violoncello und Leitung

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters