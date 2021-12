Livestream: Silvesterkonzert des SWR Symphonieorchesters

Schwungvoller Jahresausklang mit Musik von Bizet, Grieg, Sibelius u. a. Mit Christian Ostertag (Violine) und dem SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Michael Schønwandt. Live aus der Stuttgarter Liederhalle am 31.12. um 17 Uhr auf SWRClassic.de und live in SWR2.

Programm

Emmanuel Chabrier

España, Rhapsodie für Orchester

Ernest Chausson

Poème für Violine und Orchester op. 25

Georges Bizet

Auszüge aus der Musik zu "L'Arlesienne"

Edvard Grieg

Auszüge aus der Musik zu Peer Gynt

Jean Sibelius

Valse triste

Carl Nielsen

Hahnentanz aus der Oper "Maskarade"

Hans Christian Lumbye

Kopenhagener Dampfeisenbahn-Galopp

Champagner-Galopp

Mitwirkende

Christian Ostertag, Violine

SWR Symphonieorchester

Michael Schønwandt, Dirigent

Schwungvoll, tänzerisch, elegisch – so mitreißend klingt der musikalische Jahreswechsel mit dem SWR Symphonieorchester. Vom Pult aus nimmt der Däne Michael Schønwandt – langjähriger Erster Gastdirigent des Stuttgarter Staatstheaters und aktuell Musikchef der Opéra Montpellier – die Zuhörer mit auf eine höchst unterhaltsame Spritztour: Von Chabriers "España"-Flair bis in Griegs norwegische Sagenwelt, vom provenzalischen Sommer in Bizets "L'Arlésienne" bis hin zu Jean Sibelius' berührendem "Valse triste" geht die Fahrt. Solist in Ernest Chaussons "Poème" ist Christian Ostertag, Erster Konzertmeister des SWR Symphonieorchesters.

