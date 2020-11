Ein Programm von und mit Patricia Kopatchinskaja. Werke von Scelsi, Biber, Crumb, Lotti, Dowland und Ustwolskaja. Mit Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters, der Vokalakademie Berlin, Schülern der Musikschule Freiburg und dem SWR Experimentalstudio. Hier im Livestream am 17.11.2020 ab 18.30 Uhr.

Programm

Giacinto Scelsi

Okanagon für Harfe, Kontrabass und Tamtam

Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia für Streicher und Basso continuo

1. Satz: Sonata. Presto

2. Satz: Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor. Allegro

3. Satz: Presto

George Crumb

Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land für Streichquartett

Nr. 2: Sounds of bones and flutes

Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia für Streicher und Basso continuo

4. Satz: Der Mars, Alla marcia – Presto

5. Satz: Presto

George Crumb

Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land für Streichquartett

Nr. 5: Danse macabre

Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia für Streicher und Basso continuo

6. Satz: Aria

George Crumb

Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land für Streichquartett

Nr. 4: Devil-music

Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia für Streicher und Basso continuo

7. Satz: Die Schlacht

George Crumb

Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land für Streichquartett

Nr. 10: God-music

Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia für Streicher und Basso continuo

8. Satz: Lamento der Verwundten Musquetir. Adagio

George Crumb

Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land für Streichquartett

Nr. 7: Threnody II

Antonio Lotti

Crucifixus für zehn Stimmen

Improvisation

John Dowland

Lachrimae antiquae novae

Galina Ustwolskaja

Komposition Nr. 2 Dies irae, für acht Kontrabässe, Schlagzeug und Klavier

Gregorianischer Hymnus

Dies irae

Interpreten

Vokalakademie Berlin

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters

Schüler der Musikschule Freiburg

SWR Experimentalstudio

Michael Acker, Klangregie

Patricia Kopatchinskaja, Violine, Idee, Programmkonzeption und künstlerische Leitung

"Wenn ich heute an die Umwelt denke, denke ich an das Ende der Welt", sagt die Geigerin Patricia Kopatchinskaja. Und das ist für sie unvergleichlich intensiv komponiert in dem "Dies irae" der russischen Komponistin Galina Ustwolskaja. Ausgehend von diesem Stück hat Patricia Kopatchinskaja einen Konzertabend konzipiert, der Jahrhunderte und verschiedene Regionen durchquert und verbindet. Dazu gehört Musik des böhmischen Barockkomponisten Heinrich Ignaz Franz Biber. Außerdem verbindet sich Byzantinischer (Violin-)Gesang mit John Dowlands Vorstellungen von "alten Tränen". Eine Auseinandersetzung mit dem Finsteren der Welt, den Schattenseiten des menschlichen Schicksals und dem Dunklen in uns selbst.

Download Programmheft

Sendung in SWR2: 8. Januar 2021, 20.03 Uhr