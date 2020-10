per Mail teilen

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart

Klavierkonzert Es-Dur KV 482

Richard Strauss

Metamorphosen für 23 Solostreicher

Interpreten

Jan Lisiecki, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Manfred Honeck

Es ist eines seiner bedeutendsten Spätwerke – die Metamorphosen für 23 Solostreicher, komponiert in Trauer um das zerstörte München. "In Memoriam" schrieb der alternde Richard Strauss unter die Kontrabass-Stimme 1945 auf der letzten Partiturseite. Jede Note hat Gewicht, kein Motiv kehrt identisch wieder, eine Klage, die ganz am Ende den Trauermarsch aus Beethovens "Eroica" zitiert.



Als Kontrast dazu steht Mozarts heiter gestimmtes Klavierkonzert in Es-Dur von 1785 mit seiner sanften Melancholie in den Variationen des langsamen Mittelsatzes. Ein "Symphonisches Klavierkonzert" auf dem Höhepunkt von Mozarts Wiener Glanzzeit.

Download Programmheft