Livestream: Currentzis dirigiert Shchetynsky, Widmann und Schostakowitsch

Hier im Livestream am 8. April ab 20 Uhr

Programm

Oleksandr Shchetynsky

Glossolalie for Orchestra (1989)

Jörg Widmann

Konzert für Viola und Orchester

Dmitrij Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

Mitwirkende

Antoine Tamestit, Viola

SWR Symphonieorchester

Teodor Currentzis, Dirigent

Appell für Frieden und Versöhnung

Angesichts des Krieges in der Ukraine haben sich das SWR Symphonieorchester und sein Chefdirigent Teodor Currentzis dazu entschieden, das Konzertprogramm zu ändern. Anstelle der ursprünglich geplanten Werke von Marko Nikodijevic und Johannes Brahms erklingt nun ein ukrainisch-deutsch-russisches Programm mit Werken von Oleksandr Shchetynsky, Jörg Widmann und Dmitrij Schostakowitsch. Oleksandr Shchetynsky und Teodor Currentzis verbindet eine langjährige Freundschaft. Und so war es Teodor Currentzis und dem SWR Symphonieorchester ein besonderes Anliegen, ein Werk Shchetynskys, der sich momentan noch in Kiew aufhält, ins Programm mitaufzunehmen. Dieses wird vervollständigt durch das Bratschenkonzert von Jörg Widmann und die fünfte Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch.

