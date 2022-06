Livestream: Dima Slobodeniouk dirigiert Rachmaninow und Prokofjew

Thomas Adès: "... but all shall be well" für Orchester op. 10 • Benjamin Britten: Violinkonzert d-Moll op. 15 • Sergej Prokofjew: Sinfonie Nr. 6 es-Moll op. 111 | Julia Fischer (Violine), SWR Symphonieorchester, Dirigent: Thomas Søndergård. Videomitschnitt vom 13. April 2018 in der Stuttgarter Liederhalle. mehr...