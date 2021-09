Livestream: Currentzis dirigiert Prokofiew

Livestream aus der Stuttgarter Liederhalle am 10. September ab 20 Uhr.

Programm

Sergej Prokofjew

Klavierkonzert Nr. 3 C-Dur op. 26

Sergej Prokofjew

Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100

Interpreten

Yulianna Avdeeva, Klavier

SWR Symphonieorchester

Teodor Currentzis, Dirigent

SWR Classic Backstage Talk mit Yulianna Avdeeva

Im Schatten des Tyrannen: Prokofjew und Stalin

Stalin hat Prokofjew nie direkt angerufen, wie es seinem Kollegen Schostakowitsch zu dessen Schrecken mehrfach widerfuhr. Aber seit er in die Sowjetunion zurückgekehrt war, wurde sein Schaffen von der Kulturbürokratie genau wie das von Schostakowitsch kritisch beäugt, behindert und teilweise auch verboten – immer der gerade geltenden "Generallinie" folgend, die Stalin selbst vorgab. Wegen seiner Jahre im Ausland war Prokofjew besonders verdächtig. Ironie des Schicksals: Der Komponist und der Tyrann starben am selben Tag, fast zur selben Stunde, am 5. März 1953. Moskau verfiel in Schockstarre, dann in Hysterie; Hunderte Menschen wurden totgetrampelt. Prokofjews Begräbnis fand völlig unbemerkt statt, angeblich gab es, weil sie überall ausverkauft waren, nicht mal Blumen für das Grab. Erst nach Tagen wurde sein Tod – immerhin der eines der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts – in den Zeitungen gemeldet.

(Text von Martin Ebel; aus dem Programmheft)

Video: Currentzis-LAB zu Prokofjews Sinfonie Nr. 3