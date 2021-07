Mit Nora Gubisch (Mezzosopran), Dirigent: Alain Altinoglu. Im Livestream aus der Stuttgarter Liederhalle am 9. Juli ab 20 Uhr.

Programm

Luciano Berio

Folk Songs für Mezzosopran und Orchester

Black is the colour (USA)

I wonder as I wander (USA)

Loosin yelav (Armenia)

Rossignolet du bois (France)

A la femminisca (Sicily)

La donna ideale (Italy)

Ballo (Italy)

Motettu de Tristura (Sardinia)

Malurous qu'o uno fenno (Auvergne/France)

Lo fiolaire (Auvergne/France)

Azerbaijan Love Song (Azerbaijan)



Maurice Ravel

Ma mère l'oye, Ballett

Prélude

Danse du rouet et scène

Pavane de la Belle au bois dormant

Les entretiens de la Belle et la Bête

Petit Poucet

Laideronette, impératrice des pagodes

Le jardin féerique

Interpreten

Nora Gubisch, Mezzosopran

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Alain Altinoglu

Maurice Ravel schrieb seinen Zyklus "Ma Mère l'Oye" ursprünglich für die Klavier spielenden Kinder eines befreundeten Ehepaares. Luciano Berio arrangierte mehr als 50 Jahre danach seine "Folk Songs" in der Originalfassung für die Singstimme seiner Ehefrau und ein kleines Ensemble von sieben Instrumentalisten. Doch beide Komponisten erkannten später, dass ihre musikalischen Ideen zu Größerem taugten. Sie bearbeiteten ihre Werke daraufhin für den großen Orchesterapparat. Erst in diesen Fassungen traten sie schließlich ihren Siegeszug durch die Konzertsäle der Welt an.

(Text von Martin Demmler, aus dem Programmheft)

Download Programmheft