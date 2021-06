Das SWR Symphonieorchester spielt Werke von Robert Schumann und Anton Bruckner. Anna Vinnitskaya (Klavier), Dirigent: Jonathan Nott. Im Livestream aus der Stuttgarter Liederhalle am 11.6.2021 ab 20 Uhr.

Programm

Robert Schumann

Klavierkonzert a-Moll op. 54

Allegro affettuoso

Intermezzo. Andantino grazioso

Allegro vivace



Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 2 c-Moll WAB 102 (Mischfassung 1872/1877)

Allegro. Ziemlich schnell

Scherzo. Mäßig schnell

Adagio. Feierlich, etwas bewegt

Finale. Mehr schnell

Interpreten

Anna Vinnitskaya, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Jonathan Nott

Wie fängt das an, wie hört das auf? Schumann, Bruckner und die Idee der zyklischen Form

Klanglich liegen Welten zwischen dem filigranen Gewebe der Partituren Robert Schumanns und den eine Generation später entstandenen monumentalen sinfonischen Schöpfungen Anton Bruckners. Aber formal haben sich beide Komponisten durchaus mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt: Wie kann es gelingen, ein in der Zeit fortlaufendes Kunstwerk als in sich geschlossenes Gebilde darzustellen? Wie ist es möglich, ein mehrsätziges Opus als zyklische Einheit zu gestalten? Und was hat das Ende eines Werkes mit dem Anfang zu tun? Mit diesem Grundproblem haben sich Schumann und Bruckner zeitlebens auseinandergesetzt. Und dafür haben beide im Verlauf ihres Schaffens immer wieder neue Lösungen gefunden, auch in den Werken, die heute zur Aufführung kommen.

(Text von Martin Demmler, aus dem Programmheft)

Download Programmheft