Livestream: Metzmacher dirigiert Strawinsky

Live aus der Stuttgarter Liederhalle am 16.6.2023 ab 20 Uhr.

Programm

Igor Strawinsky

Sinfonie für Bläser (Fassung 1947)

Agon (Ballettmusik)

Variationen Aldous Huxley in memoriam

Sinfonie in C

Mitwirkende

SWR Symphonieorchester

Ingo Metzmacher, Dirigent