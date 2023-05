Im Livestream hier am 12.5.2023 ab 20 Uhr.

Programm

Paul Hindemith

Lustige Sinfonietta op. 4

Igor Strawinsky

Violinkonzert D-Dur

Max Reger

Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart op. 132

Mitwirkende

Sergey Khachatryan, Violine

SWR Symphonieorchester

Michael Sanderling, Dirigent

Download Programmheft

Das Publikum identifiziert sich gerne mit den großen Leidenden der Musikgeschichte, etwa mit einem verarmt gestorbenen Mozart, einem vom Vater geschundenen Schubert, einem der Welt abhanden gekommenen Mahler oder dem vom Sowjetsystem drangsalierten Schostakowitsch. Um deren Musik geht es dabei nicht immer; denn solcherart Biografisches verstellt nicht allein häufig den Zugang zu den Werken dieser Komponisten, sondern verdrängt vor allem jene Musik in die zweite Reihe, die keine Projektionsfläche dieser Art bildet. Die drei Werke des heutigen Konzerts sind miteinander dadurch verbunden, dass sie handwerklich kunstgerecht komponiert worden sind und, wenn auch auf unterschiedliche Art, die Nähe zu den Werken der Tradition suchen. Während Strawinsky und Hindemith einander zugetan waren, schieden sich ihre Geister an Reger. Für Hindemith war Reger "der letzte Riese in der Musik"; Strawinsky fand ihn dagegen "so abstoßend wie seine Musik."

(Text von Sebastian Urmoneit, aus dem Programmheft)

Informationen für Konzertbesucher*innen