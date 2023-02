Livestream: Martin Grubinger & Dima Slobodeniouk

per Mail teilen

Im Livestream aus der Stuttgarter Liederhalle hier exklusiv am 10.2.2023 um 20 Uhr.

Programm

Daníel Bjarnason

Konzert für Schlagzeug und Orchester

Igor Strawinsky

Der Feuervogel (Ballettmusik)

Mitwirkende

Martin Grubinger, Schlagzeug

SWR Symphonieorchester

Dima Slobodeniouk, Dirigent

Martin Grubinger, Artist in residence beim SWR Symphonieorchester in der Saison 2022/23. Simon Pauly

Martin Grubinger zählt zu den derzeit besten Multi-Percussionisten. Mit drei Jahren erlernte er das Schlagzeug wie eine Sprache. Der Rhythmus bestimmte den Tag. "Die Bruckner-Sinfonie zum Zähneputzen, Mozart zum Mittag", sagt er. Seine Mission, das Schlagzeug als Soloinstrument im Konzertsaal zu etablieren, ist geglückt. Dazu trägt er selbst bei als Solist, im Ensemble, bei zahlreichen Uraufführungen und als Marimbaphon-Spieler in Konzerten mit Salsa, Rock, Pop, Jazz, Klassik oder afrokubanischer Musik. Ein Glück für das SWR Symphonieorchester, ihn als "Artist in residence" in dieser Saison zu haben.

