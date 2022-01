Currentzis LAB im Livestream: Offene Probe mit Teodor Currentzis

per Mail teilen

Teodor Currentzis probt und spricht über das Klavierkonzert Nr. 2 von Brahms. Solist ist Vadym Kholodenko, es spielt das SWR Symphonieorchester. Im Livestream am 19. Januar ab 19 Uhr.

Chefdirigent Teodor Currentzis liegen die "LABs" besonders am Herzen, da er in ihnen seine musikalischen Ideen und Gedanken zu ausgewählten Werken der bevorstehenden Konzertprogramme mit einem interessierten Publikum teilen kann. Dabei sind die LABs durchaus unterschiedlicher Gestalt: Mal finden sie als eine Art "Masterclass" mit jungen Dirigent*innen oder Solist*innen statt, mal im Dialog mit Komponist*innen oder Musikspezialist*innen, oder aber Teodor Currentzis taucht gemeinsam mit zwei Pianisten in die Tiefen einer Komposition ein.

Vadym Kholodenko ist Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester in der Saison 2021/22. Ira Polyarnaya

Der Eintritt zu diesen exklusiven Veranstaltungen mit Teodor Currentzis ist frei, allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl Plätze. Kostenlose Tickets gibt es beim SWR Classic Service.

Informationen für LAB-Besucher*innen am 19.1.

Weiterer Termin Currentzis-LAB: 22. März in Freiburg