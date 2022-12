per Mail teilen

Die Technik für Surroundklang, die an Weihnachten 2022 hübsch verpackt unter vielen Christbäumen liegen dürfte, war im Freiburger Experimentalstudio bereits Anfang der 1970er Jahre im Einsatz. Das SWR Experimentalstudio ist seit über einem halben Jahrhundert entscheidender Impulsgeber, wenn es um Live-Elektronik in der Neuen Musik geht. Das klingt für viele erstmal nach einer Geheimwissenschaft. Joachim Haas ist der neue Leiter des Studios und erklärt, was die Arbeit seines Teams ausmacht.