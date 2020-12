per Mail teilen

Hast du Töne?! Das SWR Symphonieorchester spielt einfach nicht, was der Chef vorgibt! In Ludwig van Beethovens "Eroica" mischen sich plötzlich Thema und Variationen über "Happy Birthday".

Es ist der letzte Tag der Großbritannien-Tournee und die Musiker überraschen Sir Roger Norrington an seinem 84. Geburtstag mit einem Arrangement ihres ehemaligen Musikerkollegen Georg ter Voert! Schauen Sie mal, wie Sir Roger strahlt – wer möchte an seinem Geburtstag nicht auch gerne mal so schön überrascht werden!