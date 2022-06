Eschenbach dirigiert Mahlers Zweite

per Mail teilen

Datum: Freitag, 14. Juli 2017 Beginn: 20:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: Beethovensaal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 2 c-Moll für Sopran, Alt, gemischten Chor und Orchester (Auferstehung)



Stuttgarter Abo-Konzert 10 Mitwirkende: Christiane Karg, Sopran

Gerhild Romberger, Alt

Chor des Bayerischen Rundfunks

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Christoph Eschenbach

Kapitel auswählen Allegro maestoso. Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck (00:05:36 min) Andante moderato. Sehr gemächlich. Nie eilen (00:28:39 min) In ruhig fließender Bewegung (00:40:15 min) Urlicht – Sehr feierlich, aber schlicht. Nicht schleppen (00:50:42 min) Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend – Wieder zurückhaltend – Langsam. Misterioso (00:56:58 min)

Zum Konzert

Bei der Trauerfeier für Hans von Bülow im März 1894 in Hamburg kam Gustav Mahler der rettende Gedanke für das große Vokalfinale seiner zweiten Sinfonie. Der Komponist findet das "Ei des Kolumbus", nachdem ihn der Schaffensprozess über mehrere Jahre, nämlich von 1888 bis 1895 in Anspruch genommen hatte. Der tief ergriffene Mahler beschreibt das wie einen Quantensprung: "Da intonierte der Chor von der Orgel den Klopstock-Choral 'Auferstehn'! – Wie ein Blitz traf mich dies und alles stand ganz klar und deutlich vor meiner Seele!" In der Tat, wie ein Blitz trifft dieses gesungene Schlusswort: "Langsam. Mysterioso". Der Himmel geht auf und wir sind erlöst.

