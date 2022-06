Datum: Freitag, 7. Dezember 2018 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Saal

E-Werk

Eschholzstraße 77

79106 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Werke von Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel de Falla und Edvard Grieg u. a.



Eine musikalische Reise durch Raum und Zeit mit einer Musikcollage von Fabrice Bollon von Klassik bis Hip-Hop über Werke von Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel de Falla, Edvard Grieg u. a. Mitwirkende: Kurt Laurenz Theinert, Lichtkunst

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Daniel Huppert

Le Jardin de Taro

Stille und Dunkelheit. Aus diesem Nichts formt sich allmählich Taro, ein musikalisches Fantasiewesen, das uns in die märchenhafte Poesie der Kindheit entführt. Taros Zaubergarten bietet Ruhe und Raum für Meditation, steht aber auch für Macht und Widerstand, vereint zügellose Leidenschaft und Melancholie. Er ist ein Symbol für das Leben in all seinen Facetten. Fabrice Bollon verbindet Werke aus dem klassischen Orchesterrepertoire durch eigene Kompositionen zu einer Klangcollage mit stilistischen Referenzen an Pop, Jazz und zu bedeutenden Komponisten unserer Zeit. Kurt Laurenz Theinert greift mit seinem selbst erfundenen "visual piano" die Musik auf und lässt sie durch abstrakte, raumfüllende Lichtformen und -flächen neu entstehen.