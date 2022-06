In Taros Welt

Datum: Donnerstag, 6. Dezember 2018 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Halle

Wizemann Areal

Quellenstraße 7

70376 Stuttgart

Lageplan



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Kinderkonzert - Werke von Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel de Falla und Edvard Grieg u. a.



Eine musikalische Reise durch Raum und Zeit mit einer Musikcollage von Fabrice Bollon über Werke von Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel de Falla, Edvard Grieg u. a. Mitwirkende: Kurt Laurenz Theinert, Lichtkunst

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Daniel Huppert

Le Jardin de Taro



Taro ist ein Fabelwesen, das in der Fantasie jedes Einzelnen eine andere Gestalt annimmt. In seinem Zaubergarten kann man Märchenfiguren wie dem Dornröschen, dem kleinen Däumling oder einer chinesischen Prinzessin begegnen. Aber auch Abenteuer und Gefahren lauern in dieser geheimnisvollen Fantasiewelt. Der Klang der Musik und die Lichtspiele, die den ganzen Raum in einen Märchengarten verwandeln, laden die Kinder dazu ein, gemeinsam mit Taro auf Entdeckungsreise zu gehen und sich in ihre eigene Märchenwelt hineinzuträumen.