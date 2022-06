Mittagskonzert

Datum: Mittwoch, 30. Januar 2019 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Beethovensaal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Aziza Sadikova

Lichtscherben - Konzert für Schlagzeug und Orchester

Antonín Dvořák

Das goldene Spinnrad, Sinfonische Dichtung op. 109 Mitwirkende: Simone Rubino, Schlagzeug

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Francesco Angelico

Moderation: Kerstin Gebel



Märchen trifft auf Moderne. Ein Spannungsfeld, das größer und interessanter kaum sein könnte. In der Sommerfrische 1883 hatte Dvořák seinem Verleger geschrieben: "Ich bin nun fest entschlossen, mich in das Spinnrad zu stürzen. Wenn ich es so gut mache wie Erben, dann wird es gut." Gemeint ist der tschechische Dichter Karel Jaromír Erben, aus dessen Balladensammlung Dvořák den Märchenstoff entnahm. In seiner Tondichtung muss ein sprechendes Spinnrad eingreifen, damit das Liebespaar vor dem Traualtar zusammenfindet. Für den Schlagzeugsolisten Simone Rubino komponiert Aziza Sadikova, die 1978 in Usbekistan geboren wurde, ein neues Werk. Ihre bisherige Handschrift ist von traditioneller usbekischer Musik in Kombination mit zeitgenössischen westlichen Stilen und Techniken beeinflusst.