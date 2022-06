Jugendkonzert: Schostakowitsch ein Leben

Datum: Mittwoch, 16. Januar 2019 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Konzertantes Komponistenporträt mit Werken von Dmitrij Schostakowitsch (1906-1975)



Auszüge aus dem Dokumentarfilm "Nahaufnahme Schostakowitsch". Ein Film von Oliver Becker und Katharina Bruner (LOFTmusic2006)

Festliche Ouvertüre A-Dur op. 96 (1947)

Sinfonie Nr. 1 f-Moll op. 10 (1924/25) – 2. Satz, Allegro

Das goldene Zeitalter, Ballett op. 22 (1929/30) – Polka, Allegretto

Lady Macbeth von Mzensk, Oper op. 29 (1932) – Das Anrücken der Polizei

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47 (1937) – 2. Satz, Allegretto

Sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65 (1943) – 3. Satz, Allegro non troppo

Sinfonie Nr. 9 Es-Dur op. 70 (1945) – 4. Satz, Largo

Suite Nr. 2 für Jazz-Orchester (1938/1950er) – Walzer Nr. 2, bearbeitet von Michail Jurowski

Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 93 (1953) – 2. Satz, Allegretto

Tahiti Trott op. 16 (1928)

Sinfonie Nr. 6 h-moll op. 54 (1939) – 3. Satz, Presto Mitwirkende: SWR Symphonieorchester

Dirigent: Yaron Traub

Dmitrij Schostakowitsch, Anfang der 40er Jahre SWR SWR



Dmitrij Schostakowitsch, Komponist, Pianist und Pädagoge • wurde 1906 in St. Petersburg geboren und starb 1975 in Moskau • Leben und Musik waren eng an kulturpolitische Entwicklungen der Sowjetunion gebunden • viele seiner Werke spiegeln oft verschlüsselt gesellschaftliche und politische Verhältnisse wieder • litt zeitlebens unter der Diktatur Stalins und wurde zweimal in seinem Leben (1936 und 1948) des "Formalismus" und der "Volksfremdheit" beschuldigt • komponierte insgesamt 15 Sinfonien, Instrumentalkonzerte, Bühnenwerke, Filmmusik, Klaviermusik, Chor und Vokalwerke und 15 Streichquartette, die zu den Hauptwerken des Kammermusikrepertoires im 20. Jahrhundert zählen.