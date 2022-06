Sanderling – Schostakowitsch & Prokofjew

Datum: Freitag, 25. Januar 2019 Beginn: 19:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: Beethovensaal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Live-Videostream ab 20 Uhr auf SWRClassic.de



Sergej Prokofjew

Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 16

Dmitrij Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 93 Mitwirkende: Anna Vinnitskaya, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Michael Sanderling

Sergej Prokofjew und Dmitrij Schostakowitsch – das Verhältnis dieser beiden Repräsentanten der russischen bzw. sowjetischen Musik zu beschreiben, könnte viele Seiten füllen, denn die komplizierte Sachlage sieht von Fall zu Fall anders aus. An diesem Abend stehen sich ein virtuos gestimmter Meister mit Lust am klassizistischen Maskenspiel und ein nachdenklich gestimmter Orchestererzähler gegenüber. Der eine hat die politische Schreckensherrschaft noch vor sich, der andere – vorläufig – hinter sich. Schostakowitschs zehnte Sinfonie entstand in der Zeit unmittelbar nach Stalins Tod. Er hat seinen Peiniger im zweiten Satz porträtiert und ihm ein akustisches Denkmal gesetzt. Der fünfzehn Jahre ältere Prokofjew starb dagegen am gleichen Tag wie dieser Josef Wissarionowitsch Stalin, am 5. März 1953.