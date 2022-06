Saisonstart mit Patricia Kopatchinskaja

Datum: Samstag, 24. September 2016 Beginn: 20:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Lageplan



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Premiere im Freiburger Konzerthaus: Das SWR Symphonieorchester stellt sich an seinem zweiten Hauptspielort dem Publikum mit Werken von Saariaho, Mahler, Eötvös und Bartók vor.



Kaija Saariaho

Cinq Reflets aus: L'amour de loin

Gustav Mahler

Adagio aus der Sinfonie Nr. 10

Péter Eötvös

DoReMi, Violinkonzert Nr. 2

Béla Bartók

Der wunderbare Mandarin, Suite op. 19 Mitwirkende: Pia Freund, Sopran

Russell Braun, Bariton

Patricia Kopatchinskaja, Violine

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Péter Eötvös

Die "Cinq Reflets" sind Spiegelungen, auch Reflektionen in Form von Orchesterliedern über eine Oper, die im August 2000 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Die finnische Komponistin Kaija Saariaho tritt ein in den Dialog mit der Musik von Gustav Mahler. Das Adagio aus der zehnten Sinfonie ist in diesem Rahmen der ergreifende Abschied vom Leben und der Kunst. Einen neuen Beginn signalisiert "DoReMi". Peter Eötvös bezieht sich in seinem zweiten Violinkonzert auf den Anfang der Tonleiter in den italienischen Solmisationssilben. Schlussendlich, ein vitalistischer Coup de Théâtre, Béla Bartóks wilde Musik zum "Wunderbaren Mandarin".