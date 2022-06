LINIE ZWEI: Unsuk Chin

per Mail teilen

Datum: Freitag, 5. Mai 2017 Beginn: 21:00 Uhr

Ort: E-Werk

Eschholzstraße 77

79106 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Unsuk Chin

Konzert für Klavier und Orchester

Unsuk Chin

Graffiti für großes Ensemble Mitwirkende: Sunwook Kim, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Tito Ceccherini

"Vitalität, Motorik und Virtuosität" thematisiert die koreanische Komponistin Unsuk Chin in ihrem Ende der 1990er Jahre entstandenen Klavierkonzert, "kurz: die spielerische Seite des Klaviers". Ein spielerischer Umgang mit Aspekten der musikalischen Tradition charakterisiert ihr musikalisches Schaffen allgemein – in "Graffiti" wird das Übermalen bereits vorhandener Strukturen selbst zum Thema. Im Freiburger E-Werk ist sie Gegenstand eines Gesprächskonzerts, an dem die Komponistin selbst teilnehmen wird.