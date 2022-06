Datum: Mittwoch, 22. Februar 2017 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Eine neue Kindergeschichte von Ulrich Hub zu: Compagnie Masquerade von Kurt Schwertsik (nach einer Ballettmusik von W.A. Mozart). Empfohlen für Klassen 1-6.



Kurt Schwertsik

Compagnie Masquerade op. 93 Mitwirkende: Ulrich Hub, Erzähler

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Clark Rundell

SWR SWR - Alexander Kluge

Was kommt dabei heraus, wenn zwei Pinguine, ein Maulwuf und ein Huhn mit einem Staubsauger aufeinandertreffen? Ein riesiges Durcheinander! Der kurzsichtige Maulwurf hat sich zum Geburtstag einen Käsekuchen bestellt. Die beiden Pinguine haben den Kuchen jedoch bis zur letzten Rosine verputzt. An Ersatz ist nicht zu denken, denn Pinguine können keinen Käsekuchen backen. Als die Not am Größten ist, taucht ein Huhn als Retter auf und behauptet, Meister im Käsekuchenbacken zu sein. Aber in Wirklichkeit will das Huhn nur seinen Staubsauger verkaufen, der ein merkwürdiges Eigenleben besitzt. Das Chaos wird perfekt.

Dauer 60 Minuten. Unterrichtsmaterialien 4 Wochen vor dem Konzert auf schulmusik-online.de