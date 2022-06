SWR JETZTMUSIK

Datum: Samstag, 17. Juni 2017 Beginn: 20:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: T1

Theaterhaus am Pragsattel

Siemensstraße 11

70469 Stuttgart

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Werke von Rued Langgaard, Kaija Saariaho und Claude Vivier



Rued Langgaard

Sphärenmusik für Sopran, Chor, Orchester und Fernorchester

Kaija Saariaho

Château de l'âme für Sopran, Chor und Orchester

Claude Vivier

Siddhartha für Orchester in 8 Gruppen Mitwirkende: Lini Gong, Sopran

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Alejo Pérez

Wieder- und Neuentdeckungen stehen im Zentrum des Konzerts. Die bereits 1918 uraufgeführte "Sphärenmusik" des dänischen Komponisten Rued Langgaard schmuggelte der Komponist Per Nørgård in den 1960er Jahren in einen Wettbewerb, bei dem György Ligeti als Juror mitwirkte. Nach Lektüre der Partitur bekannte Ligeti, bislang nicht gewusst zu haben, ein Epigone Langgaards zu sein. Eine andere Art der Sphärenmusik komponierte der Kanadier Claude Vivier mit "Siddhartha" nach Herman Hesses gleichnamiger Erzählung. Dem Schüler Karlheinz Stockhausens dient dessen Formeldenken als Vademecum in den Orient. Kaija Saariaho erkundet in "Château de l'âme" wiederum die fremdartige Poesie des Orients.