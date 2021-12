Russische Sinfonik

per Mail teilen

Datum: Freitag, 9. Dezember 2016 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Prinzregententheater

Prinzregentenplatz 12

81676 München

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: München Ticket

Rathaus

80333 München

089/54818181

muenchenticket.info@t-online.de

Informationen Programm: Werke von Dmitri Schostakowitsch, Rachmaninow und Tschaikowsky



Dmitri Schostakowitsch

Zwei Stücke von Domenico Scarlatti, bearbeitet für Bläser und Pauken op. 17

Sergei Rachmaninow

Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18

Peter Tschaikowsky

Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 (Pathétique) Mitwirkende: Anna Vinnitskaya, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Dmitrij Kitajenko

Anna Vinnitskaya © Gela Megrelidze -

Wie facettenreich ein russisches Programm sein kann, demonstriert Dmitrij Kitajenko mit drei Komponisten, von denen Schostakowitsch dem 20. Jahrhundert angehört. Kammermusikalisch sparsam transkribierte er zwei Sonaten von Scarlatti für Bläser und Pauken in eigener Manier, ohne seine Handschrift zu verleugnen. Aufgewachsen an der russischen Schwarzmeerküste, besitzt die Wahlhamburgerin Anna Vinnitskaya eine virtuose Kraft, die ihresgleichen sucht. Ausgebildet in der russischen Klavierschule, bringt sie das "Schlaginstrument" Klavier zum Singen. Für Rachmaninows zweites Klavierkonzert ist diese Kombination von Kraft, Virtuosität und Kantabilität die ideale Voraussetzung. Ins 19. Jahrhundert führt die sechste Sinfonie von Tschaikowsky, die alles andere als pathetisch mit einem Adagio lamentoso ins Nichts verschwindet.