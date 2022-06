Stuttgarter Abo-Konzert 2

Datum: Freitag, 28. Oktober 2016 Beginn: 20:00 Uhr

Paul Hindemith

Symphonische Metamorphosen über Themen von Carl Maria von Weber

Igor Strawinsky

Capriccio für Klavier und Orchester

Carl Maria von Weber

Konzertstück für Klavier und Orchester f-Moll op. 79

Igor Strawinsky

Petruschka, Burleske in 4 Szenen (Originalfassung von 1911) Mitwirkende: Alexei Volodin, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Dima Slobodeniouk

Die Verwandlung an sich ist wichtiger als die Verbeugung vor dem Original. Paul Hindemith macht aus freundlichen, auch harmlosen Klavierstücken von Carl Maria von Weber seine "Metamorphosen". Ursprünglich sollte das eine Ballettmusik für Leonide Massine werden. Hindemith ist auch die schöpferische Brücke zwischen Weber und Strawinsky, die man nicht zwingend in einem Programm erwarten würde. Zwei Konzertstücke begegnen sich in der Mitte. Strawinskys "Capriccio" klingt eigenwillig, aber klassizistisch und verträgt in dieser Hinsicht die Nähe zu Weber und Hindemith sehr gut. Möglicherweise geht es auch um das Spielerische. Im Finale mündet dieses Spielerische in eine getanzte Erzählung, in eine "Burleske".