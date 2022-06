Mittagskonzert mit Andris Poga

Datum: Mittwoch, 8. Februar 2017 Beginn: 12:00 Uhr

Einlass: 11:30 Uhr Ort: Beethovensaal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Werke von Dmitrij Schostakowitsch, Sergei Prokofjew und Richard Strauss. Live in SWR2.



Dmitrij Schostakowitsch

Festliche Ouvertüre für Orchester op. 96

Sergei Prokofjew

Die Liebe zu den drei Orangen, Sinfonische Suite op. 33

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 Mitwirkende: SWR Symphonieorchester

Dirigent: Andris Poga

Moderation: Kerstin Gebel

Als brillantes, vor Temperament nur so sprudelndes Stück, mit lebhafter Energie, überschäumend wie eine soeben geöffnete Champagnerflasche, wurde Dmitrij Schostakowitschs "Festliche Overtüre" in ihrem Entstehungsjahr 1954 beschrieben. 1921 wurde die Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" von Sergei Prokofjew in Chicago uraufgeführt. Die italienische Vorlage von Carlo Gozzi, in der es um Könige, Prinzessinnen, Hofnarren, Zauberer und Prinzen geht, versah Prokofjew mit einer Prise Surrealismus und stellte für den Gebrauch im Konzertsaal eine Orchestersuite zusammen, die heute zu seinen besten Stücken gehört. Andris Poga, der baltische Dirigent aus Lettland, gilt seit ein paar Jahren als Strauss-Experte und beendet das Mittagskonzert mit einer der brillantesten Instrumentierungen in der sinfonischen Dichtung: "Till Eulenspiegels lustige Streiche".