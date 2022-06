Kinderkonzert: Billy am Meer

Datum: Mittwoch, 9. November 2016 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Eine neue Geschichte von Volker Hagedorn für Kinder zu Ives und Adams



Charles Ives

Four Ragtime Dances

John Adams

Shaker Loops Mitwirkende: Rainer Strecker, Erzähler

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Ilan Volkov



Ganz unterschiedliche kleine Welten ragen in die Ragtimes von Charles Ives hinein. Sie alle haben den Bezug auf die Gospelmelodie "Bringing in the Sheaves". Die Ragtimes sind typisch für die Musik von Ives, mit Überlagerungen, Seitenblicken, Skurrilitäten und mit humorvollen Wendungen. Im Kontrast dazu stehen die "Shaker Loops" von John Adams, Minimal Music in schillernden Klangflächen und pulsierenden Rhythmen. Um diese Musik auch für Kinder "hörbar" zu machen, schreibt der Autor Volker Hagedorn eine nigelnagelneue Kindergeschichte, die aus dieser Musik heraus entsteht: Auf einem Rummelplatz am Strand entspinnt sich bei aufziehendem Sturm eine Geschichte, die auch eine kleine Kinderliebesgeschichte ist...

Empfohlen für die Klassen 1-6. Dauer 60 Minuten. Unterrichtsmaterialien 4 Wochen vor dem Konzert auf schulmusik-online.de