Herreweghes Schumann – Mannheimer Abo-Konzert 5

Datum: Samstag, 3. Juni 2017 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung um 18:30 Uhr Ort: Mozartsaal

Rosengarten (Congress Center)

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Werke von Robert Schumann und Ludwig van Beethoven



Robert Schumann

Manfred-Ouvertüre op. 115

Ludwig van Beethoven

Violinkonzert D-Dur op. 61

Robert Schumann

Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61 Mitwirkende: Thomas Zehetmair, Violine

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Philippe Herreweghe

Carl Czerny, der Schüler sagt, dass das Konzert für Violine und Orchester "in sehr kurzer Zeit" komponiert wurde, Andreas Bertolini, der Arzt, erinnert sich, dass das Werk erst kurz vor der Aufführung fertig wurde und Anton Schindler, der erste Biograph, weiß, dass der Uraufführung 1806 keine "beifällige Aufnahme" beschieden war. Aus heutiger Perspektive müsste die Geschichte so lauten: Beethovens Violinkonzert ist das schönste nur denkbare seiner Art, die Eile, die Fertigstellung in letzter Minute hört man ihm nicht an, wohl aber die hochinspirierte Arbeit in einem Zug. Robert Schumann rahmt dieses Ausnahmekonzert ein – mit der ergreifenden Ouvertüre zu dem dramatischen Gedicht "Manfred" und der zweiten Sinfonie, deren kriselnde Bewusstseinslage eine aufregende Orchestererzählung produziert.