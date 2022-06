Freiburger Abo-Konzert 6

Datum: Sonntag, 19. Februar 2017 Beginn: 19:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Werke von Kaija Saariaho, Dmitri Schostakowitsch und Johannes Brahms



Kaija Saariaho

Lumière et Pesanteur

Dmitri Schostakowitsch

Violinkonzert Nr. 1 a-Moll op. 77

Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 Mitwirkende: Renaud Capuçon, Violine

SWR Symphonieorchester

Dirigent: David Afkham

Im Februar 1948 tagt in Moskau der Verband Sowjetischer Komponisten. Eine Generalkritik am Formalismus steht an, Dmitri Schostakowitsch trifft die ganze Wucht der Anklage, die in seiner Musik "abstrakte" Tendenzen aufspürt oder ähnlich verwerfliche Momente wie den puren "Expressionismus" oder "ein Sichversenken in die Welt scheußlicher, abstoßender, pathologischer Erscheinungen." Das erste Violinkonzert, das zu dieser Zeit entsteht, hat der Komponist aufgrund dieser herrschenden Sachlage lieber in die Schublade gelegt, bis bessere Zeiten anbrechen. Erst 1955 wird dieses melancholisch-trotzige Stück uraufgeführt. Das raunende Lichtbild von Kaija Saariaho "Lumière et Pesanteur" (Helligkeit und Schwere) mag für dieses empfindsame Werk die angemessene Einleitung oder Ouvertüre sein, die zweite Sinfonie von Johannes Brahms, 1877/78 in einem Zug durchkomponiert, der befreiende Schlusspunkt.